Transplantácia vlasov – vlastná skúsenosť (3)

Po transplantácií vlasov sa môže teoreticky každý obávať troch možných komplikácií, ktorými sú infekcia, opuch a bolesti. Tu je pár rád ako sa im vyhnúť.

Pri samotnom zákroku, ktorá prebieha v sterilnom prostredí s profylaktickým krytím, riziko infekcie je minimálne. Dve tabletky Klindamycínu (bežne sa používa penicilín, na ktorý však mám alergiu) som užil pred samotným zákrokom (všetky medikamenty zabezpečovala klinika). Následne som bral tieto antibiotiká každých 8 hodín po dobu 5 dní. Vo všeobecnosti sa odporúča i tak minimalizovať dotyk rukami vlasovej časti hlavy po dobu týždňa, aby sa do raniek nezaniesla infekcia. Takisto sa treba vyhnúť kontaktu so zvieratami (psy, mačky), minimálne im nedovoliť liezť do postele. Infekcia môže viesť je jediným z rizík, ktoré ohrozujú samotný výsledok zákroku. Ako som písal v predchádzajúcej časti blogu, na druhý deň po zákroku som susedom strážii u seba na týždeň psíka. Hoci som mal obavy, dbal som na maxilmálnu hygienu a všetko dobre dopadlo.

Druhou komplikáciou po transplantácií vlasov, ktorá je však veľmi bežná, a ktorej som sa nevyhol ani ja, je opuch. Už na druhý deň po zákroku mi mierne opuchla horná časť čela, tesne pod líniou transplantovanej frontálnej oblasti. V priebehu dňa sa postupne opuch vďaka pôsobeniu gravitácie zosúval dole, takže poobede som mal vďaka opuchu čelo ako dvadsaťročný, bez jediného náznaku vrásky. Keďže som sa cítil dobre, doprial som psíkovi cez deň dlhú prechádzku, čo spätne vyhodnocujem ako chybu. Dlhé prechádzky sa prvý týždeň po zákroku neodporúčajú , pretože chôdza podporuje zosun opuchu do oblastí nosa a očí. A vy asi nechcete vyzerať ako Mike Tyson po zápase.

Celkovo sa prvé dva týždne po zákroku neodporúča vykonávať náročné športové aktivity, nosenie ťažkých predmetov, plávanie a predkláňanie sa. Naopak, odporúča sa oddychovať, najmä v polohe ležmo s vyvýšenou polohou hlavy (až takmer v polosede). Ja som, bohužiaľ, v tejto polohe nedokázal ležať, aj kvôli tomu, že najradšej spím v polohe na boku, ale i z dôvodu, že darcovská oblasť na zátylku bola prvé dni po zákroku veľmi citlivá na dotyk, takže sa mi na nej nedobre ležalo. V dôsledku nedodržiavania kľudu na lôžku s vyvýšenou hlavou mi opuch stiekol do oblastí očí. Po noci strávenej viac-menej na pravom boku som tretí deň po zákroku mal problém vidieť cez masívny opuch na pravé oko, kde sa opuch prelial (viď foto v galérií). Utekal som rýchlo do lekárne kúpiť si voľnopredajný liek Aescin s výťažkom z pagaštanu konského, ktorý obsahuje látku escín pôsobiacu proti opuchom. Možno aj vďaka tomuto pomerne lacnému lieku mi opuch úplne zmizol do 48 hodín, cca do 72 hodín od operácie.

V tejto etape som bol rád, že som zákrok neabsolvoval v Turecku. Naozaj si neviem predstaviť, že by ma pustili cez pasovú kontrolu s tak masívnym opuchom v tvári. Navyše sa neodporúča s akýmkoľvek opuchom letieť lietadlom ! Keďže sa opuchu do 48 hodín po zákroku pravdepodobne nevyhnete (opuch je vraj po transplantácii vlasov prirodzený), najlepšie je si naplánovať čas počas prvých troch dní oddych doma, aby ste nedesili ľudí, či už v lietadle alebo na ulici. Inak niektoré kliniky dávajú do balíčka pooperačnej starostlivosti Prednison , ktorý je na lekársky predpis a účinkuje proti opuchom.

Ako prevencia proti vzniku opuchu (alebo pre jeho menej drastický priebeh) a zároveň pre rýchlejšiu regeneráciu po operácií sa vraj odporúča brať ProfiZym alebo Wobenzym . Hoci ide o drahšie voľnopredajné lieky, pri cene zákroku je ich cena zanedbateľná. Treba ich však začať užívať 7 dní pred plánovaným zákrokom a pokračovať v ich užívaní ešte 14 dní potom. Ja som si samozrejme na túto radu z internetu spomenul až počas vzniku opuchu a to už bolo neskoro, keďže systematická enzymatická liečba je behom na dlhšiu trať.

Treťou komplikáciou môže byť bolesť. Ako som písal v predchádzajúcej časti blogu, mierne bolestivé bolo pre mňa zavádzanie lokálnej anestézie do vlasovej pokožky, samotná operácia prebehla absolútne bezbolestne . Po operácii ma trochu rozbolela hlava, na čo som užil bežné analgetikum. V nasledujúce dni som bol absolútne bez bolestí . Prvý týždeň po operácií bola darcovská oblasť na zátylku citlivá na dotyk, napríklad pri spaní, ale nebolela. Po pár dňoch začala pokožka v tejto oblasti jemne svrbieť, dôležité je sa tam neškrabať, aby ste si tam nezaniesli infekciu. Svrbenie ma prešlo v priebehu niekoľkých dní.

Čo ešte môžete očakávať po zákroku?

Týždeň si nebudete môcť umyť hlavu. Namiesto umývania som si na implantované vlasy pomocou jemného rozprašovača aplikoval fyziologický roztok, ktorý bol v kozmetickom balíčku pooperačnej starostlivosti od kliniky. Po 4 dňoch som si mohol jemným prúdom vlažnej vody opláchnuť hlavu. Počas prvého týždňa by ste nemali fajčiť, piť alkohol, kávu, čierny čaj, príliš horúce a bublinkové nápoje, ani jesť príliš štipľavé jedlá. Mesiac po zákroku sa treba vyhýbať priamemu slnku, soláriu, suchej i parnej saune. Obmedzte šport, mechanické a chemické dráždenie vlasov, napríklad skracovanie vlasov alebo fénovanie. Nepoužívajte žiadne vlasové hnojivo minimálne 4 týždne po zákroku! Ja ho plánujem začať používať po uplynutí doby 3 mesiacov. Čiapku alebo klobúk si môžete nasadiť na hlavu až po týždni. Ja som nosil počas prvého týždňa vonku voľnú kapucňu , keďže popŕchalo a vyholená hlava bola háklivá na chlad. Bez problémov. Darcovská oblasť bude citlivá na dotyk minimálne 2 týždne, príjmová maximálne 1 týždeň. Po týždni mi v príjmovej časti opadali samé od seba drobné chrastičky. Pod implantovanými vlasmi som mal nasledujúce dva týždne mierne načervenavú a jemne zhrubnutú kožu, ktorá sa postupne lúpala. Tento estický problém sa časom sám od seba upravil. Odporúčam si zobrať týždeň dovolenky z práce, nielen z estetických dôvodov, ale i pre vašu rekonvalescenciu. Budete prekvapený, aký budete počas prvého týždňa zoslabnutí! Ja osobne som sa rozhodol pre transplantáciu metódou S.H.E. , ktorá prebieha pomocou tenšej ihly. Hoci je oproti metóde F.U.E. drahšia, vďaka tenšej ihle sa dá docieliť nielen väčšia hustota vlasov, ale aj rýchlejšia regenerácia po zákroku . Keď som prišiel po týždni do práce, po operácii už nebolo takmer ani stopy. Akurát sa kolegovia čudovali, ako mi zhustli odrazu vlasy (nikomu som v práci o zákroku vopred nepovedal).

Záverom

Bol som dopredu upozornený, že v priebehu 1 týždňa až 1 mesiaca po zákroku implantované vlasy v dôsledku šoku pravdepodobne vypadajú a následne budú 3-4 mesiace „spať“, kým opäť začnú rásť. Momentálne som tri týždne po zákroku. Implantované vlasy zatiaľ nevypadali a rastú veselo ďalej spolu s ostatným porastom na hlave. Čakám, či a kedy vypadajú. Nemám ale strach. Pri metóde S.H.E. vďaka jej väčšej presnosti sa uchytí až 99% implantovaných štepov. Tak som zvedavý, či je to naozaj pravda. Napíšem potom možno naozaj posledný diel o tom, možno vás to povzbudí odhodlať sa vydať sa rovnakou cestou ako ja.