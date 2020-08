Ako som začal behať (2.) - Zdravotné problémy

Beh je ako droga. Pri každom behu moje telo začalo produkovať hormóny šťastia vďaka ktorým sa tešil na na každý ďalší beh, Žiaľ, hneď od začiatku som bojoval so zdravotnými problémami typickými pre neskúseného bežca.

Počas prvých troch mesiacov som občas pociťoval pri behu známe pichanie v boku, kedy som musel alebo spomaliť tempo alebo na pol minúty prejsť do chôdze. Časom tento problém pominul sám od seba - dôležité je poriadne dýchať a neprepaľovať tempo.

Po mesiaci behania sa dostavil iný problém - začali ma bolieť kolená a ja som dostal strach, že budem musieť s behom skončiť. Predsa len, som po štyridsiatke a moje kĺby neboli zvyknuté na pravidelnú záťaž behom. Kúpil som si v lekárni Voltaren gél a tabletky, ale príliš nepomáhali. Surfovaním na internete som zistil, že problémom môžu byť nevhodné bežecké tenisky. A naozaj. Zistil som, že oboje bežecké tenisky, ktoré som si kúpil na rok predtým, sú trailové (teda určené na tartan, prípadne lesné cestičky), teda nevhodné pre tvrdé asfaltové povrchy. Musel som si kúpiť teda nové tenisky (online, pretože obchody boli v tom čase pre koronu zatvorené) s väčším pružením podrážky. Pri vyberaní v pomere cena-kvalita som sa rozhodol pre značku Asics, riadil som sa popiskami e-shopov a recenziami. Kúpu neľutujem a keďže problémy s kolenami odozneli, v teniskách dodnes behávam. V súvislosti s teniskami sa mi objavil ďalší problém a to pľuzgiere. Tenisky som si kupoval o číslo väčšie, no podľa mojej kamarátky – bežkyne sa bežecké tenisky kupujú o 2 čísla väčšie. Túto radu som dostal neskoro, zhruba po 2 mesiacoch behania sa mi však pľuzgiere prestali robiť.

Ďalším zdravotným problémom v rade však začali byť kŕče. Tie mi začali zhruba po dvoch - troch mesiacoch behania. Dostavovali sa väčšinou v noci a boli také intenzívne, že ma budili. Niekedy som dostával kŕč do ľavého lýtka aj tesne po dobehnutí. Začal som väčšiu pozornosť venovať rozohriatiu svalov pred behom (skákanie na jednej nohe/znožmo, predkopávanie/zakopávanie, drepy) a strečingu po behu. Bez efektu. Kúpil som si chladivý gél Alpa, ktorý som pre lepšiu účinnosť dal do chladničky, nepomohol. Potom som videl niekde na internete video, že speváčka Madonna si dáva po koncerte ľadové vane, aby bola na druhý deň schopná podať dvojhodinový tanečný víkend na ďalšom koncerte. Začal som po ľadovom kúpeli pátrať a zistil som, že sa po behu odporúčajú namiesto teplých vaní. Svaly sa síce v studenej vode stiahnu, ale potom sa vplyvom tepla niekoľko hodín prirodzene uvoľňujú vplyvom tepla. Musím povedať, že 10 minút sedenia v úplne studenej vane bola pre mňa možno väčšia výzva ako samotný beh, ale môžem potvrdiť, že regenerácia svalov bola o poznanie rýchlejšia. Bohužiaľ, kŕče nezmizli a na radu kamaráta – bežca som si kúpil v Decathlone (opäť online) tvrdý masážny valec. Opäť môžem potvrdiť, že ide o skvelú pomôcku na premasírovanie lýtok a stehien, pričom človek pri ich masírovaní pohybom po valci skvele posilňuje aj triceps a brušné svalstvo. Kŕče neprestávali a začal som preto užívať na rady z internetu šumivé magnézium, kúpil som si magnéziový olej, ktorý sa vtiera priamo do svalov a začal som užívať doplnok výživy Karnozín ako aj multiminerály. V mojom prípade išlo v podstate o vyhodené peniaze. V júni som sa pridal k bežeckej skupine Lotosové kvety, v ktorej beháva viacero skúsených bežcov. Jeden z nich mi povedal, že si myslí, že môjmu telu chýbajú ióny. Začal som si kupovať iontové nápoje – po každom behu vypijem 0,5l fľašu vychladeného Isostaru a odvtedy kŕče prestali. Studeným kúpeľom som však neprestal holdovať a som rád, že som doma nevymenil vaňu za sprchový kút, ako som kedysi chcel. Aj masážny valec je skvelá pomôcka za pár eur pre každého bežca, pričom jeho životnosť je v podstate neobmedzená.

Posledným zdravotným problémom, s ktorým som sa ako začínajúci bežec stretol, bolo tvrdnutie prsných bradaviek. Pri dlhom behu mi bradavky trením o funkčné tričko tak tvrdli, až z toho bola nepríjemná bolesť. Vzhľadom na vysokú frekvenciu tréningov mi bradavky dokonca začali roniť krv. Kamarát – bežec mi poradil si ich prelepovať náplasťami, tie sa mi však zo spoteného tela odlepovali. Keďže však je leto, behám bez trička a zatiaľ mám po probléme. Na jeseň asi budem musieť zainvestovať do nejakých kvalitnejších náplastí.

pokračovanie v ďalšom blogu